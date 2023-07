“Diabólico do Anache” é morto a tiros após conflito com a polícia

Suspeito de roubo de carro é morto no bairro Danúbio Azul neste sábado (15), neste sábado após troca de tiros com a polícia.

O rapaz era conhecido como Diabólico do Anache e teve o seu nome revelado por um adolescente que confessou ter participado do roubo do carro ford K que a policia buscava os responsáveis e após o relato do adolescente a polícia encontrou o “Diabólico”.

Outros três suspeitos foram levados para a delegacia. O baleado foi atendido mas não sobreviveu.

Segundo a policia a arma que estava sendo usada por ele era um 38. Ele é suspeito de envolvimento com outros crimes que estão sendo investigados.

