‘Ele e Eu’, de Gabrielle Bossis, número marginal 1.682

Filho, Eu te Criei e te Salvei. Alegra-te de que tenhas sido pensado e desejado por Mim. Lembre que és um membro Meu e, ao pôr-te sobre a Terra, determinei para ti um caminho que é exclusivamente o teu.

O que é exclusivamente o teu. Repete-Me a promessa de segui-lo amorosamente porque é o caminho que te escolhi, e que é por isso o caminho que te traz a Mim. Caminho direto. Lindo caminho. Cada alma tem o seu, mas poucas o seguem. E pelo contrário, muitos tentam caminhos fantasiosos, cheios de perigos e de perdição.

Reduz tudo à Minha Vontade somente, para que estejas mais seguro de cumpri-La com fidelidade, até o menor detalhe. Sobre o que acabei de falar, da fidelidade de cumprir em tudo a Minha Vontade, sei que este pedido te assusta, visto que cada vez mais percebes a tua incapacidade para isto. Porém, lembra-te também do que disse mais acima sobre ser um membro Meu.

Os pés se sentem inseguros por não saberem o caminho a tomar? Não é pedido apenas que estejam unidos ao corpo, que se deixem mover com docilidade pelo cérebro? Assim também tu filho. O que tu podes saber da tua vida por si só? Não fazes parte de Mim? Por isso te peço sempre de estar em união Comigo, com docilidade, sob a ação do Meu amoroso e poderoso Agir.

O nada não pode nada por si mesmo. Entrega- -Te sempre mais a Mim, tanto nas mínimas como nas pequenas coisas. A fidelidade toma em maior consideração o pequeno que o grande; cuida das ‘migalhas de amor’ que podes Me dar, como aqueles pedacinhos de ouro que juntos formavam uma fortuna.

E, posto que já compreendeste o caminho que te dei, não saias dele. É para ti o caminho da graça e do amor, como jamais o melhor dos pais poderia sonhar para ti. Confia filho! Eu teu Deus, sou o teu Pai.

