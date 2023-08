Deputado Dagoberto celebra entrega da Nova Iluminação do Campo do Jardim Bonança

A cidade de Campo Grande recebeu nesta quinta-feira (3) mais um projeto importante que resultou de uma emenda no valor de 500 mil reais do parlamentar Deputado Dagoberto. O campo do jardim bonança ganhou um novo brilho com a inauguração, trazendo mais segurança e beleza para todos que utilizarão o espaço.

A entrega contou com a presença da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e do Deputado Dagoberto, que enfatizou a relevância do investimento em infraestrutura urbana para o bem-estar da população.

Durante o evento o Deputado Dagoberto fez questão de enaltecer a parceria com a prefeita e destacou a importância da cooperação entre os entes públicos.

“Colocamos recurso para a prefeitura e várias entidades daqui, isso estimula todos nós pois aquilo que combinamos com a senhora, a senhora vem cumprindo, ao contrário do que acontecia antes da sua gestão aqui em Campo Grande.” – Enfatizou o deputado.

A entrega da praça juntamente com a iluminação do Campo do Jardim Bonança torna o espaço mais seguro para os moradores e visitantes, possibilitando uma melhor utilização do local durante o período noturno. Com lâmpadas modernas e eficientes, o projeto visa proporcionar um ambiente acolhedor para o convívio social e a prática de atividades ao ar livre.

