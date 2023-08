Emenda de deputado forma R$ 7,2 milhões para entidades assistenciais de saúde da Capital

Governo do Estado somou no recurso total destinado aos convênios

Nesta sexta-feira (4), o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria Estadual de Saúde), autorizou cinco convênios que destinarão, ao todo, R$ 7,24 milhões, em recursos estaduais, a cinco entidades assistenciais de saúde de Campo Grande, visando contribuir no custeio do tratamento de pacientes atendidos via SUS (Sistema Único de Saúde).

Os convênios foram assinados na manhã de sexta-feira (4), em solenidade na Sede da Governadoria com clima de alinhamento no partido do Governador do Estado Eduardo Riedel (PSDB) com o responsável pela emenda parlamentar que financiou parte do recuso, no valor de R$ 4 milhões, do deputado federal Humberto Rezende Pereira (PSDB).

“Ainda temos algumas falhas na articulação desse sistema que faz com que a gente não tenha resultado à altura do que a gente deveria ter”, avalia Eduardo.

Receberão R$ 1 milhão cada a Apae (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais) e a Associação Juliano Varela. Para a Apae, o repasse será importante para o pagamento de pessoal especializado da Saúde, que prestam atendimento no Centro Especializado de Reabilitação da entidade.

“Como é uma emenda de custeio e saúde, ela vem para complementar os valores da tabela SUS, mantendo os atendimentos realizados hoje, ampliando a ofertas do pacientes atendidos no centro médico de reabilitação”, informaram representantes da Apae no evento.

Para a Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos, no Hospital São Julião, foram firmados dois convênios. O primeiro no valor de R$ 3,2 milhões para aquisição de material de consumo e pagamento de serviços de pessoal.

Já o segundo convênio, de R$ 500 mil, irá ajudar na estruturação e modernização das redes de TI (Tecnologia de Informação) para dar mais segurança aos prontuários digitais dos pacientes do SUS.

A Associação de Amparo à Maternidade e à Infância recebe R$ 1,5 milhão, que serão utilizados para otimizar o atendimento dos serviços da Maternidade Cândido Mariano, que presta todo o cuidado ao “materno infantil” em Campo Grande.

Diretor-presidente da Maternidade Cândido Mariano, Daniel Gonçalves de Miranda prevê a verba sendo destinada para o custeio da sala de parto e da unidade neonatal. “É um valor significativo dentro das necessidades da maternidade. Sentimos agilidade nos processos que demandamos para a Secretaria de Saúde. ”, afirmou.

Política

De olho nas eleições para a Prefeitura de Campo Grande em 2024, integrantes do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) reforçaram a ideia de gestão integrada nos últimos anos, indicando continuidade do projeto com o provável pré-candidato do partido para a disputa, Beto Pereira.

“Os deputados têm esse compromisso de cuidar de políticas públicas que atendam, muitas vezes, onde o Estado tem dificuldade de chegar. Beto teve a sensibilidade de deixar ninguém para trás e colocou esse volume de recurso, agregado pelo governo de MS”, diz Riedel.

Porém, o governador afirma que entrega destinada às entidades não tem relação com política. "A política prevalece no momento das eleições, ou no debate. No momento de atuação, do exercício da política pública, ela tem que ficar em segundo plano."