Cai a confiança dos comerciantes

O ICEC (Índice de Confiança dos Empresários do Comércio) de Campo Grande aponta que no mês de julho o índice teve queda de 2,6%, acompanhando o cenário nacional. Com a retração da confiança em julho, os investimentos também acenam para redução na contratação de funcionários, de 2,2% em relação a junho.

Os principais indicadores que tiveram retração são os que dizem respeito à percepção dos comerciantes quanto à economia e o comércio. Conforme análise da CNC, a retomada do crescimento do endividamento e da inadimplência, o encarecimento do crédito e a dificuldade de acessá-lo impõem limites à capacidade de consumo de itens com maior ticket médio e que exigem prazo para pagamento.

Na Capital de Mato Grosso do Sul, o índice segue na chamada “zona positiva”, acima dos 100 pontos, em 136,8. “Os bons resultados do setor agropecuário e também o reflexo de investimentos, como na área de celulose, geram um efeito em cadeia para toda a economia estadual”, avalia a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira.

