Após decisão do TRE, deputado com mandato em risco espera por “julgamento técnico”

O deputado estadual Rafael Tavares (PRTB) afirmou, nesta quarta-feira (19), recorrer da decisão de cassação de seu mandato proferida pelo TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) pela segunda vez, em julgamento de manifestações apresentadas contra decisão anterior.

Foi em votação unânime, por 7 votos a 0, que desembargadores e juízes do TRE/MS confirmaram a cassação. “É um trâmite comum da justiça, sabíamos como seria a fase processual e agora iremos encaminhar o recurso para STJ (Superior Tribunal de Justiça).”

“A decisão aqui em Mato Grosso do sul já era esperada, ao seguir a mesma linha que haviam feito no julgamento do mérito. Acreditamos que, em Brasília, terá um julgamento técnico, aonde deverá ser provado que o PRTB não cometeu nenhuma fraude.”

“Em média, esse processo demora de 6 a 8 meses para ser julgado. Mas como o nosso é um pouco diferente, talvez corra um pouco mais rápido”, conclui o Tavares.

Cassação

Rafael Tavares tenta manter o mandato desde que, em fevereiro deste ano, o TRE/MS considerou que houve negligência do PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) ao não substituir duas candidatas que tiveram suas candidaturas indeferidas.

Segundo o entendimento, dessa forma, o partido entrou em desacordo com lei federal que determina que 30% das candidaturas sejam femininas.

Com informações da repórter Juliana Brum