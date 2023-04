Passaporte digital equestre facilitará o transporte de cavalos em MS

Com objetivo de reduzir a burocracia e facilitar o transporte de equinos em Mato Grosso do Sul, o governo do Estado lançou nesta terça-feira (18) o passaporte digital equestre, que viabiliza o transporte de cavalos.

A iniciativa é voltada principalmente a modalidades esportivas como laço comprido e hipismo, que necessitam da locomoção dos cavalos para diferentes cidades onde são realizadas as competições.

Até então, para transportar os animais eram necessárias todas as documentações em relação ao cavalo impressas como GTA, resenha e exame negativo de mormo. Com a criação do passaporte, estas informações estarão presentes diretamente no aplicativo, que o transportador apresentará aos órgãos de fiscalização nas estradas.

Governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), destaca que a medida também irá contribuir na redução de custos, o que por consequência, irá fomentar a participação em eventos esportivos.

“Faz tempo que discutimos a necessidade de digitalizar este processo, com o passaporte equestre que é digital, sendo uma entrega importante ao setor, porque facilita a vida do produtor, diminui custos e preserva e torna segura a questão sanitária”, disse o

O passaporte equestre foi oficialmente lançado no gabinete itinerante do Governo na Expogrande.

“Antes tinha que carregar todos estes documentos impressos no transporte dos equinos, agora vai constar tudo no aplicativo, isto faz parte da meta desta gestão, de reduzir burocracia e tornar os serviços digitais”, afirmou o secretário da Semadesc, Jaime Verruck.

Na ocasião, o diretor-presidente do Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), Daniel Ingold destacou que o aplicativo é um meio de simplificar e facilitar o processo.

“No aplicativo vai poder puxar toda a ficha do animal, tendo disponível a resenha virtual, o GTA digital e os exames que são necessários. Tudo digital”, explicou ele.

Para ter acesso ao passaporte digital o transportador deve baixar o aplicativo “App Transportador da Iagro” e realizar os procedimentos solicitados.

