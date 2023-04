Caiu: Rogério Ceni é demitido do comando técnico do São Paulo

Rogério Ceni não é mais técnico do São Paulo. Nesta quarta-feira, a diretoria tricolor se reuniu com o treinador para definir o fim do trabalho que vinha sendo realizado desde outubro de 2021. Também deixaram suas funções os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto.

Milton Cruz comandará o treino de hoje. Enquanto isso, a diretoria tricolor busca um novo técnico.

O treinador não conquistou nenhum título na sua segunda passagem como comandante são-paulino. Foram 106 jogos, com 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas (cerca de 55% de aproveitamento). Ceni deixa o clube após um ano e seis meses.

O treinador substituiu Hernán Crespo e chegou com contrato até o fim do ano seguinte. Cumpriu o objetivo imediato de manter o time na Série A do Brasileirão, assegurando permanência para 2022.

Somando as duas passagens como treinador no São Paulo, Rogério Ceni soma 142 jogos, sendo 63 vitórias, 41 empates e 39 derrotas – aproveitamento de 53,9%.

Dorival Junior deve ser anunciado

Livre no mercado da bola desde o fim do ano passado, quando deixou o Flamengo, onde foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, Dorival é o favorito para assumir o time. O nome já era sondado mesmo antes do anúncio da demissão de Ceni.

