Deputada pede apoio da bancada federal para aquisição de micro-ônibus para Cassilândia

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) pediu à bancada federal, a destinação de recursos para a aquisição de micro-ônibus para a secretaria municipal de Assistência Social de Cassilândia. O pedido foi feito pela secretária municipal Márcia Leonel de Souza Oliveira.

Segundo ela, o veículo irá proporcionar melhor qualidade de atendimento aos cidadãos atendidos pela secretaria. “Hoje nós temos uma Kombi sucateada e precisamos muito de um meio de transporte com conforto e segurança aos assistidos da associação, especialmente aqueles que necessitam um maior número de viagens ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social)”, disse ela.

Diante da necessidade e da oferta de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em sua sede uma vez por semana, a deputada afirmou que o micro-ônibus refletirá melhor qualidade de vida aos assistidos e a seus familiares. “Desta forma, encaminhei o pedido a todos os senadores e deputados federais de Mato Grosso do Sul”, concluiu.

