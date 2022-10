Dia do Nordestino: confira a receita de Bobó de Camarão

Neste sábado, 8 de outubro, é comemorado o Dia do Nordestino. A data homenageia toda a riqueza cultural da região, que é composta por nove diferentes estados – Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe – e foi instituída em 2009 pela Câmara Municipal de São Paulo, por meio da lei 14.952.

O dia 8 de outubro foi escolhido em homenagem ao nascimento do cantor e compositor cearense Antônio Gonçalves da Silva, popularmente conhecido como Patativa do Assaré. O artista é consagrado como um dos principais representantes da cultura nordestina e compôs músicas que foram gravadas por cantores como Luiz Gonzaga.

Para celebrar a data veja esta deliciosa receita de Bobó de Camarão:

Ingredientes:

1kg de mandioca em pedaços

1 cebola cortada em 4 partes

2 dentes de alho picados

8 xícaras (chá) de água

1 cubo de caldo de peixe

1,5 kg de camarão médio sem casca

Sal e pimenta-do-reino a gosto

4 colheres (sopa) de azeite

1 cebola ralada

1/2 colher (sopa) de alho picado

3 tomates maduros sem pele e sem semente picados

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

1 xícara (chá) de água

1 xícara (chá) de leite de coco

1/2 colher (sopa) de azeite de dendê

1 colher (sopa) de coentro picado

3 colheres (sopa) de salsa picada

Modo de Preparo:

Em uma panela de pressão, cozinhe a mandioca com a cebola cortada, o alho, a água e o caldo de peixe em fogo baixo por 30 minutos após iniciada a pressão. Tempere o camarão com sal e pimenta e reserve.

Em uma panela de fundo grosso, aqueça o azeite, em fogo médio e frite a cebola ralada até ficar macia e adicione o alho picado e o tomate.Refogue por 5 minutos ou até derreter. Coloque o camarão e refogue por mais 5 minutos.

Adicione o extrato de tomate e a água e reserve fora do fogo. Bata a mandioca com a água no liquidificador e despeje na panela com o camarão. Volte ao fogo médio, misture o leite de coco e tempere com sal e pimenta. Aqueça até levantar fervura, desligue o fogo e misture o azeite de dendê. Polvilhe com coentro e salsa antes de servir.