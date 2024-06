Aeronave com capacidade para 12 mil litros d’água chega em Corumbá para combater incêndios

Na manhã desta sexta-feira (28), a aeronave KC 390 da Força Aérea Brasileira, considerado o cargueiro mais rápido e moderno do mundo, pousou em Corumbá para o combate a incêndios no Pantanal. O avião tem capacidade para transportar 12 mil litros de água.

O avião veio da base aérea de Anápolis (GO), com 19 tripulantes da Força Aérea Brasileira (FAB), e mais 13 militares.

De acordo com Verruck, a equipe vai participar da operação e permanecer no município enquanto for necessário, fazendo as ações operações de combate aos incêndios florestais no Pantanal.

“Graças ao empenho do Governo do Estado em solicitar ajuda ao Governo federal através do Ministério da Defesa e do Ministério do Meio Ambiente, já foi deslocada essa aeronave de grande porte que passa a compor agora o sistema integrado de combate aos incêndios florestais do Pantanal”, frisou.

