Consumidor paga em média R$ 6,38 no quilo da cebola nos supermercados

[Texto: Suzi Jarde, Jornal O Estado de MS]

Em Campo Grande, o preço médio pago pelo consumidor, no quilo da cebola, é de R$ 6,38, de acordo com a pesquisa de preço para itens da cesta básica, realizada toda semana pelo jornal O Estado, em seis das maiores redes de supermercado da cidade.

Cabe destacar que o indicador que avalia os preços dos alimentos, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) registrou alta de 0,28% em novembro. Esse aumento foi puxado inclusive pelo grupo de Alimentação e bebidas, tendo a cebola como um dos itens que contribuíram para o IPCA de novembro.

Nos locais pesquisados, a hortaliça é vendida entre R$ 4,99 a R$ 7,99 o quilo, resultando em uma variação de 60,12%. Ainda no setor de hortifrúti, o quilo da batata apresentou a mesma variação, custando R$ 4,99 no Fort e R$ 7,99 no Nunes. Já a média de preço calculada ficou em R$ 6,41.

Outro vilão que obteve aumento no preço ao longo do ano, conforme divulgado na edição da semana passada pelo jornal, é o pacote de arroz de 5 kg, que custa em média R$ 26,07. Na pesquisa atual, os valores do produto variam entre R$ 24,90 no Atacadão a R$ 28,19, no Assaí (13,20%).

O feijão de 1 kg custa em média R$ 7,02 ao consumidor campo-grandense. Os valores encontrados para o alimento variam entre R$ 5,89 no Atacadão e R$ 7,99 no Assaí e Nunes. A variação calculada é de 35,65%.

O valor mínimo encontrado para o pacote de trigo de 1 kg (Primor) foi de R$ 2,99 no Comper e Fort, já o valor máximo é vendido por R$ 3,29, no Pires e Nunes. O preço médio é de R$ 3,15 e a variação apontada é 26,33%.

O litro do leite Italac obteve variação de 26,33%, nos estabelecimentos visitados, custando R$ 3,95 no Atacadão e por R$ 4,99, no Nunes. A bebida é vendida em média por R$ 4,46.

No açougue, a pesquisa levou em consideração o quilo do frango congelado, que custa em média R$ 10,46. O preço mais em conta para a proteína é de R$ 8,99 para R$ 12,49 valor máximo. A variação ficou em 38,93%.

Setor de limpeza

Com variação de 45,66%, o detergente líquido de 500 ml da marca Ypê tem o custo médio de R$ 2,70, segundo o levantamento. Os valores variam de R$ 2,19 (Atacadão) a R$ 3,19 (Nunes).

O sabonete Lux de 90 g é vendido em média por R$ 2,70, o valor mais em conta encontrado foi de R$ 2,49 no Atacadão, Comper e Fort e por R$ 3,29 no Nunes. A variação apontada ficou em 32,12%.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.