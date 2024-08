Delcídio do Amaral apresenta plano de governo para a disputa da Prefeitura de Corumbá

Corumbaense e engenheiro elétrico, nome tradicional na política sul-mato-grossense, Delcídio do Amaral agora se aventura à Prefeitura de Corumbá. O candidato do PRD deve registrar seu nome na disputa até esta quinta-feira (15) no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).

Em disputas eleitorais desde 2002 quando foi eleito senador, há 22 anos, agora o olhar é para o município de Corumbá pelos próximos 20 anos, conforme elaboração de seu Plano de Governo.

Delcídio já passou pelas Comissões de Assuntos Econômicos, Agriculura, Reforma Agrária e Marcos Regulatórios dentro do Congresso e tenta agora seu primeiro cargo executivo.

O plano de administração se baseia em cinco diretrizes; Atração de investimentos, com Sustentabilidade Ambiental; geração de emprego e renda; infraetrutura urbana com acessibilidade e mobilidade; gestão ética, democrática e eficiente e políticas setoriais integradas.

Outro ponto de destaque é a reestruturação da logística, levando em consideração os modais de transporte, hidrovia, ferrovia, aeroporto internacional e rodovias. ‘Buscar parcerias públicas ou privadas visando garantir o escoamento da produção seja na forma de ‘commodities’ ou bens acabados. A disponibilidade dos modais são grande atrativo a investidores e consequentenemente um indutor ao desenvolvimento local e regional”, defende o candidato.

Na integração fronteiriça, pautado na implantação da Rota Bioceânica por ferrovia para ligar Mato Grosso do Sul ao Peru pelo Porto de Llo ou Arequipa e na integração latino americana o

projeto de Delcídio visa estabelecer parcerias com a Bolívia e Paraguai no estímulo ao comércio, difusão de tecnologias e capacitação de mão de obra.

Na esteira da mobilidade e acessibilidade, plano quer aprimorar o deslocamento das pessoas aos locais de trabalho, a pé, bicicleta ou transporte coletivo, sem necessariamente usar um carro. “As dificuldades de deslocamento em Corumbá nos foi apresentada por diversos setores da sociedade”.

Nos serviços públicos, o destaque é para o que são considerados ‘pontos críticos’ como lançamento de efluentes da Estação de Tratamento de Água na área portuária, privatização dos serviços de esgotamento sanitário e a falta de transparência dos estudo de Viabilidade Econômica, Financeira e Ambiental da subdelegação da concessão da Sanesul.

Entre outros objetivos, Delcídio planeja rever o Plano Diretor do Município, profissionalizar o Carnaval de Corumbá, reformar e equipar o estádio Arthur Marinho, concluir o centro de convenções de Corumbá e pavimentar 25km da Estrada do Jacadigo através dos recursos do Fundersul.

Por Carol Chaves

