Fiscalização apreende mais de 600 quilos de carnes em açougue da Vila Margarida

Mais de 618 quilos de carnes foram descartados nessa quarta-feira (14), após uma fiscalização conjunta do Procon/MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) e da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) em uma casa de carnes, em Campo Grande. O estabelecimento na Vila Margarida operava com seu alvará de funcionamento vencido há cinco anos.

De acordo com os órgãos, além de fabricar e comercializar linguiças, hambúrgueres, carne de sol e banha de porco sem o SIM (Selo de Inspeção Municipal), também não havia qualquer informação sobre o prazo de fabricação e validade dos produtos.

Foram apreendidos pelo Procon/MS e enviados para descarte pela Iagro 229,090 kg de carne bovina, 33,7 kg de carne de frango, 114,25 kg de carne de porco, 223,1 kg de linguiça e 18,05 kg de charque, assim como 194 ovos caipira sem selo de inspeção.

Para a instituição de defesa do consumidor, vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), a empresa terá 20 dias para apresentar sua defesa sobre as irregularidades constatadas durante a fiscalização.

Em caso de denúncia, o consumidor pode acionar os canais de atendimento do Procon/MS pelo site ou pelo aplicativo MS Digital ou por meio do Disque Denúncia 151.