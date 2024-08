Mercadão Municipal recebe ‘Balcão de Empregos 50+’ nesta quinta-feira

A Fundação Municipal do Trabalho realiza nesta quinta-feira, 15 de agosto, No Mercadão Municipal, o seu primeiro “Balcão de Empregos 50+”, com oferta de 1.200 vagas. Oportunidades para quem serviu muito no mercado de trabalho e está disposto a seguir no universo da empregabilidade, inclusive aprendendo um novo ofício.

No posto de atendimento, que vai funcionar das 8h às 13h, com entrada pela Rua Sete de Setembro, participarão 13 empresas parceiras: Fort Atadista, Atacadão, Supermercado Pires, Loja G, Grupo Petrópolis, Assaí, Lions, Comper, Sicred, Novatec, JBS Friboi, Solutb e Unicesumar.

O recrutamento será para 22 profissões: atendente de papelaria, operador de caixa, atendente de cafeteira, repositor de mercadoria, atendente de frios/padaria, atendente de açougue, açougueiro, prevenção de perdas, auxiliar de depósito, conferente de mercadorias, desossador, auxiliar de cozinha, empacotador, conferente, motorista entregador, porteiro/vigia, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, mecânico de manutenção e instalação de ar e refrigeração, supervisor de manutenção, assistente administrativo e auxiliar de escrita fiscal.

Serviço

Balcão de Empregos 50+;

Data: 15 de agosto (quinta-feira);

Horário: 8h às 13h;

Local: Mercadão Municipal – Rua Sete de Setembro, nº 65, Centro;