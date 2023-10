Definição de Beto Pereira à prefeitura facilita pré-campanha

A decisão do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), ao lançar com toda força o atual deputado federal Beto Pereira, como representante do partido nas eleições pela Prefeitura de Campo Grande, em 2024, foi confirmada pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, em entrevista ao jornal O Estado MS, que informou não haver “plano B” em relação a outro nome, inclusive o dele, para entrar na disputa eleitoral do próximo ano.

Para o deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), isso é ótimo. “O partido tem que estar decidido sobre o candidato antes de começar a pré-campanha. Da mesma forma que não tivemos ‘plano B’ com Eduardo Riedel para o Governo do Estado, o PSDB não terá com Beto. Isso facilita muito. Quando se deixa dúvida, ou uma indecisão, as coisas não andam.”

Apesar de o ex-governador de Mato Grosso do Sul dizer que não existe nenhuma definição nesse sentido, Dagoberto respondeu que o candidato ao Senado dos tucanos será o Reinaldo. “Já é certo que teremos a candidatura do Beto, a reeleição de Riedel e o lançamento do Reinaldo para o Senado Federal. O PSDB já tem rumo bem antecipado, para que quem concordar com o planejamento entre no projeto e vice-versa”, antecipa.

Nogueira conclui dizendo que o PSDB terá uma chapa de vereador muito forte “Depois da Prefeitura, vamos direcionar a campanha de governo, senador e a outra vaga do Senado, que discutiremos futuramente. Logicamente, o PSDB não pode lançar as duas vagas, uma delas está reservada para um dos aliados.”

Sobre o assunto, o deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB) também colocou o exemplo de Riedel, na eleição passada. “Para o próximo ano, a construção segue pelo mesmo caminho. Temos um plano coerente para Campo Grande e a escolha é por um nome verdadeiramente preparado para assumir a nossa Capital, que precisa, mais do que nunca, de alguém com o potencial comprovado de gestão do deputado Beto Pereira.”

“A oxigenação na política é o foco, abrindo espaço para novas lideranças e sempre direcionando as ações com base no que a população anseia. O nosso presidente e ex-governador, Reinaldo Azambuja, teve seu papel muito importante, na condução desse novo MS e talvez tenha outros planos para sua vida… nós, tucanos, com certeza iremos querer vê-lo no Senado, mas essa decisão precisa ser dele também. Até 2026 há um caminho a ser percorrido”, conclui.

Na opinião do vereador Ademir Santana (PSDB), o partido só tem a ganhar com a decisão de focar em um só nome para a Prefeitura da Capital. “Azambuja é um grande articulador e vai coordenar a campanha, não só a do Beto, mas em vários municípios. Reinaldo deve dar uma descansada e o PSDB já tem nomes definidos, em comum acordo, de todo o partido.”

Na entrevista com Reinaldo, o tucano afirmou que as pesquisas qualitativas mostram o grande potencial que Beto tem para a disputa. “Sobre as pesquisas, Riedel tinha apenas 1% quando começou as eleições, mas o PSDB é unido e quando um determinado candidato é escolhido, todo mundo abraça e vai para cima”, completa Ademir.

O presidente municipal do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), Ulisses Rocha, considera que a decisão de Azambuja não impacta em nada, visto que já estava declarado o lançamento de Beto Pereira como principal candidato do PSDB para 2024. Em relação à possibilidade de André Puccinelli entrar na disputa, Ulisses declara que Puccinelli ainda não decidiu sobre o assunto.

Geraldo Resende convida Barbosinha para entrar no PSDB e concorrer em Dourados

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB) defende a candidatura consensual para a Prefeitura de Dourados, segundo maior colégio eleitoral do Estado, que está cobiçado dentro do ninho tucano. Ele se atreveu a convidar o vice-governador, Barbosinha (PP), em primeira mão, para ingressar no PSDB, durante entrevista ao jornal O Estado.

Questionado sobre a corrida eleitoral que está sendo cobiçada dentro do partido, Resende adiantou e afirmou concordar com a ida do ex-deputado estadual, Marçal Filho e convidou o também vice-governador Barbosinha para irem ao PSDB, e ambos já demonstraram interesse em concorrer à cadeira municipal. “Eu me atrevo a convidar o vice-governador a somar conosco, pois temos interesse na Prefeitura de Dourados dentro do PSDB, eu, o deputado Zé Teixeira, a deputada Lia Nogueira, o ex-deputado Marçal filho, que está cogitando vir para o partido, assim seríamos cinco interessados para que, até março do ano que vem, possamos definir o melhor nome”, detalhou seu plano.

Em relação à disputa pela Prefeitura de Campo Grande, ele afirmou que o partido tem interesse em eleger o prefeito da Capital, porque significa o maior colégio eleitoral, no qual representa 40% dos votos do Estado e afirmou que para o PSDB ter um prefeito na Capital seria importante para a sucessão do atual governador, Eduardo Riedel, em 2026, ao governo. “O partido se interessa na Capital para que possa manter os trabalhos do governador em 2026, dando continuidade, em prol do Estado, diante dos projetos e programas que já estão sendo praticados”, explicou Resende.

Por – João Santana Fernandes e Juliana Brum

