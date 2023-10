Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries

de 21/3 a 20/4

Dinheiro no bolso e amor no coração são as promessas da Lua e de Vênus, que trocam likes e anunciam uma manhã perfeita para você lacrar e lucrar, bebê! Porém, a concorrência estará mais acirrada na vida profissional e será preciso dar duro para chegar aonde quer – foque no serviço e confie em seu taco! À tarde, poderá resolver assuntos pendentes e agilizar interesses que envolvam seguro.

Touro

de 21/4 a 20/5

Os astros mandam ótimas vibes para os seus interesses de trabalho e você tem tudo para se destacar no serviço, meu docinho de coco! Lua e Vênus iluminam seus talentos criativos e prometem uma manhã das mais produtivas. O período será ideal para realizar tarefas em home office, mexer com artesanato, decoração, plantas, arranjos, roupas ou coisas ligadas à beleza e estética.

Gêmeos

de 21/5 a 20/6

Se depender das estrelas, a sorte estará de plantão e vai sorrir para você no período da manhã, geminilover! Lua e Vênus inspiram sua criatividade e revelam que podem surgir ideias incríveis para incrementar seus ganhos. Se lida com comércio, produtos femininos, cosméticos, entretenimentos, jogos e eventos, tem tudo para sair no lucro. Também pode esperar muitas alegrias em suas relações.

Câncer

de 21/6 a 21/7

A terça começa repleta de estímulos para o seu bolso e você pode faturar dobrado se investir em seus dons e habilidades, minha consagrada! O dinheiro virá para a sua mão na hora certa e ajudará a reforçar o orçamento doméstico, pena que os astros ligam o alerta de treta em suas relações pessoais e será preciso ter muita diplomacia para evitar conflitos.

Leão

de 22/7 a 22/8

Vênus segue em curso inverso no seu signo e poderia sinalizar treta, só que não, bebê! A estrela da manhã tá inspirada e forma aspecto maravigold com a Lua logo cedo, anunciando um período perfect nos contatos, contatinhos e contatões. Sua cordialidade, simpatia e seu papo esperto vão bombar e favorecer os interesses de trabalho, amor e dinheiro.

Virgem

de 23/8 a 22/9

Hoje os astros mandam um baita incentivo para os seus interesses financeiros, minha consagrada, e deixam a sua percepção afiadíssima para negociar e faturar. Mas se a sua intuição tá acesa para reconhecer as melhores oportunidades de lucros, o mesmo não acontece na hora de gastar e o dindim pode entrar e sair da conta com a mesma facilidade.

Libra

de 23/9 a 22/10

A Lua encerra a visita ao seu signo em grande estilo e troca vibes superpositivas com Vênus, sua estrelaguia, garantindo uma manhã feita de encomenda para você realizar alguns dos seus sonhos, seja na vida pessoal ou profissional. Surpresas gostosas tendem a rolar no amor e um alguém da turma pode revelar o que sente. No trabalho, use e abuse dos seus talentos.

Escorpião

de 23/10 a 21/11

O cenário tá tranquilo, tá favorável pela manhã e você vai contar com sua capacidade de concentração no trabalho. O período será propício para investir no seu progresso, mas abre o olhão nos contatos pessoais e segure a vontade de falar umas verdades. Às 13h55, a Lua ingressa no seu signo, levanta o seu ânimo e fortalece a sua vitalidade, apontando uma tarde estimulante.

Sagitário

de 22/11 a 21/12

Se depender dos arranjos astrais, o dia começa top e sua manhã vai render em todos os sentidos, Sagita! Há sinal de novidades positivas nos assuntos do coração, boas notícias no ambiente de trabalho e também no lado financeiro. Já na parte da tarde, você terá mais chance de se dar bem se agir com discrição e decidir as coisas por conta própria, sem esperar apoio e ajuda dos outros.

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

As duas forças femininas da Astrologia são a Lua e Vênus e ambas jogam no seu time na parte da manhã, prometendo um período de harmonia, boas novas e alegrias, aquariane! Você vai esbanjar habilidade para se relacionar, saberá agradar os outros e pode formar parcerias bem sucedidas com quem convive ou trabalha, mas procure manter as atividades de rotina e evite distrações no serviço.

Aquário

de 21/1 a 19/2

Peixes

de 20/2 a 20/3

Uma das características mais fortes dos pisciamores é a intuição é ela será uma grande aliada no período da manhã, ajudando a resolver uma porção de coisas, sobretudo no trabalho. Se precisa tomar decisões importantes ou se livrar de pepinos no serviço, aproveite o bom momento e siga seu sexto sentido. Só evite misturar assuntos de grana com amizades.