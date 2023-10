Em MS, 4,7 mil ‘gatos’ na energia geram prejuízo de R$ 20 milhões

São 14 GWh de energia furtada, o suficiente para abastecer 93 mil residências

De janeiro a junho deste ano, o consumo ilegal de energia elétrica, também conhecido como “gato”, já gerou um prejuízo de R$ 20 milhões, em Mato Grosso do Sul. Foram 4,7 mil irregularidades identificadas pela Energisa, o equivalente a 14 GWh de energia, o que seria suficiente para abastecer aproximadamente 93 mil residências.

“Em 2022, os prejuízos causados aos cofres públicos foram de R$ 35 milhões, sendo que, somente neste primeiro semestre de 2023, já somam R$ 20 milhões em tributos que não foram arrecadados e que poderiam ter sido investidos em segurança, saúde e educação para a população”, destaca o coordenador comercial da Energisa, Jonas Ortiz Rudis.

Parte do prejuízo com as fraudes é direcionado mensalmente aos demais consumidores, que acabam arcando com parte do custo inerente à reposição das perdas decorrentes destas ligações clandestinas, que chegam a R$ 175 milhões, em Mato Grosso do Sul e encarecem a conta em até 10%, conforme dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Crime, perigo e prejuízo

O furto de energia configura os crimes dos artigos 155 e 171, ambos do Código Penal brasileiro, segundo a PCMS (Polícia Civil de Mato Grosso do Sul). O “gato” é apontado ainda como um causador de incêndios em residências, por causa da gambiarra na energia. Além disso, o furto de energia sobrecarrega os transformadores, podendo causar acidentes também em via pública.

Dados da Aneel mostram que o furto de energia provoca impacto na qualidade do serviço prestado. A ação dos infratores interrompe, em alguns casos, o fornecimento de energia elétrica ou interfere sobremaneira no adequado fornecimento. Além disto, deve-se considerar, também, o custo de reposição desses materiais e equipamentos.

Fiscalização

Além do furto de energia, constatado em 2023, também foram regularizados 318 clientes clandestinos, ou seja, que estavam ligados na rede de energia de forma irregular. A concessionária reforça que esse número é ainda maior, tendo em vista que o principal desafio é identificar onde estão esses “gatos”.

“Para combater o desvio de energia elétrica, a Energisa conta com um sistema de inteligência que identifica possíveis inconsistências nos padrões de consumo de energia elétrica, e, através desta inteligência, são realizadas as inspeções das unidades consumidoras. Somente neste primeiro semestre, foram feitas mais de 30 mil inspeções”, reforça o coordenador.

Campanha

A Abradee (Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica) lançou a 17ª edição de sua campanha nacional de segurança para a prevenção de acidentes na rede elétrica: “Se ligue! Entre a vida e a sorte, escolha viver com segurança”.

A iniciativa busca fornecer orientações e dicas para o uso seguro da rede elétrica, já que as ligações elétricas clandestinas estão dentre os principais causadores de mortes.

A campanha recebeu o apoio do Conacen (Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica). A presidente do Concen- -MS, Rosimeire Costa, ressaltou a importância da conscientização. “A educação é uma ferramenta poderosa na prevenção de acidentes. Todos devem entender os riscos associados ao uso inadequado da rede elétrica e como podemos evitar acidentes. A campanha da Abradee é uma iniciativa que merece nosso total apoio”, salientou.

Por – Suzi Jarde Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.