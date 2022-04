Defensora pública-geral se reúne com a senadora Soraya Thronicke para apresentar projetos

A defensora pública-geral, Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira, foi recebida pela senadora Soraya Thronicke, em Campo Grande, na tarde desta segunda-feira (18).

O encontro foi agendado para que a defensora-geral, acompanhada da defensora de Segunda Instância adida ao gabinete, Renata Bernardes Leal, apresentasse as principais ações e projetos desenvolvidos pela Defensoria Pública de MS.

Entre os serviços estão o atendimento móvel com a Van dos Direitos, que tem percorrido diversas comunidades do Estado, e as unidades nos Fáceis Guaicurus e Coronel Antonino, que ficam mais próximos das assistidas e assistidos.