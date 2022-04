Flamengo e Athlético se enfrentarão neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro

Neste sábado (23), Flamengo e Athlético irão se enfrentar pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo será em Curitiba, na Arena da Baixada, e os torcedores flamenguistas já esgotaram os ingressos para a área de visitantes.

O time do Athlético teve um início ruim no campeonato, com duas derrotas em dois jogos, e está na lanterna em 20° lugar, com 0 pontos conquistados. Já o time rubro-negro tem um jogo a mais, com dois empates e uma vitória, e se encontra na terceira posição da tabela com 5 pontos.

Desfalques

O técnico Fábio Carille, do Athlético, não poderá contar com os zagueiros Thiago Heleno e Nicolás Hernández e nem com os meias Erick, Léo Cittadini e Matheus Fernandes, todos machucados. Já Paulo Souza do Flamengo, terá os desfalques do lateral Matheuzinho, do meia Matheus França e do zagueiro Gustavo Henrique, todos também lesionados.

O jogo será no sábado (23), às 16h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada em Curitiba. A transmissão será exclusiva para os inscritos no canal da Twitch do Streamer Casimiro.