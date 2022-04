Menina de 11 anos morre após ser imprensada por carro alegórico no Rj

Raquel Antunes, criança de 11 anos, se envolveu em um acidente com um carro alegórico na última quarta-feira (20) no Rio de janeiro. Hoje (22), no inicio da tarde foi confirmada a morte da menina pela direção do Hospital Municipal Souza Aguiar, onde a criança estava internada.

A menina havia subido em um dos carros alegóricos no sambódromo na dispersão da Sapucaí, que se encontrava parado no momento, quando o carro se mexeu a menina teve uma das suas pernas esmagadas contra um poste.

Ela foi socorridas por médicos e logo depois encaminhada ao Hospital da região, passando por cirurgia e teve sua perna amputada. Ela se encontrava em estado grave, tendo parada cardíaca e traumatismo no tórax.

A Policia Civil está investigando o acidente, realizando pericias no local e analises de câmera de segurança. Fazendo todos os processos dentro e fora do local do sambódromo para esclarecer o que aconteceu.

A MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) determinou em nota que todas as escolas de samba do grupo de acesso, especial e mirins façam a escolta de seus carros alegóricos até seus barracões.