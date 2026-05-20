Datafolha: Lula lidera em experiência entre eleitores, enquanto Flávio Bolsonaro é visto como mais inovador

Pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha nesta terça-feira (19) mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é apontado pelos eleitores como o pré-candidato mais experiente para disputar o Palácio do Planalto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro aparece como o nome mais associado à modernidade e inovação.

O levantamento avaliou a imagem pública dos possíveis candidatos à Presidência da República por meio de 15 perguntas feitas aos entrevistados. A maior parte da pesquisa foi realizada antes da divulgação de conversas envolvendo o senador do PL e o empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, investigado por suposta fraude financeira.

No quesito experiência, Lula registrou 55% das respostas, contra 18% de Flávio Bolsonaro. Entre os chamados eleitores não alinhados — aqueles posicionados no centro de uma escala ideológica de 1 a 5 utilizada pelo instituto — o petista alcançou 52%, enquanto o senador marcou 8%.

Já em relação à percepção de modernidade e inovação, Flávio Bolsonaro aparece à frente, com 31% das avaliações, contra 26% de Lula. Entre os eleitores sem alinhamento político definido, o senador obteve 22%, enquanto o presidente somou 11%.

Corrupção, autoritarismo e defesa popular

A pesquisa também mediu percepções relacionadas à moralidade pública. Lula foi apontado como “o mais corrupto” por 46% dos entrevistados, enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 30% das menções.

Por outro lado, o senador foi visto como o pré-candidato que mais defende os ricos, com 53% das respostas, ante 18% atribuídas ao presidente.

Em outros quesitos, Lula apareceu numericamente à frente em categorias como “o mais democrático” (34% a 28%), “o que mais fala a verdade” (29% a 24%), “o que tem mais a cara do povo” (52% a 39%) e “o mais preparado para ser presidente” (40% a 30%).

O presidente também liderou nas avaliações sobre defesa das mulheres, inteligência e religiosidade.

Já Flávio Bolsonaro foi mais citado como “o mais radical e intolerante com quem pensa diferente” (39% contra 31%), “o mais autoritário” (40% a 26%) e “o mais preparado para combater a violência” (33% a 29%).

Resultado entre eleitores não alinhados

Entre os entrevistados classificados como não alinhados politicamente, Lula manteve vantagem em temas ligados à identificação popular e preparo para governar.

Nesse grupo, o presidente foi apontado como “o que mais tem a cara do povo” por 42% dos entrevistados, contra 11% de Flávio Bolsonaro. Também apareceu à frente em “o mais preparado para ser presidente” (23% a 18%).

Por outro lado, o senador liderou com ampla margem nos quesitos “mais radical” (42% a 18%) e “mais autoritário” (43% a 15%).

No item relacionado ao combate à violência, Flávio Bolsonaro também superou Lula entre os eleitores não alinhados, com 23% contra 12%.

Metodologia

A pesquisa do Instituto Datafolha ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 12 e 13 de maio.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos na amostra geral. Entre os eleitores não alinhados, a margem sobe para quatro pontos percentuais.

Com informações do SBT News

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