Circo Balão Mágico se une à solidariedade em parceria na Campanha do Agasalho

A ação integra o projeto ‘Ingresso Solidário’ aliando a cultura ao amparo

O FAC (Fundo de Apoio à Comunidade) fechou parceria com o Circo Balão Mágico para reforçar a arrecadação da Campanha do Agasalho 2026 em Campo Grande. A, que une cultura e solidariedade por meio da troca de doações por entradas para o espetáculo.

Por meio da iniciativa, 100 cortesias por semana serão disponibilizadas para o público que contribuir com a campanha. A entrega dos agasalhos e a retirada dos ingressos devem ser feitas exclusivamente na sede do FAC, na Avenida Fábio Zahran, 6000, Vila Carvalho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Não haverá retirada de ingressos no circo.

Podem ser doados cobertores, calçados, casacos, meias e roupas de frio em geral, desde que estejam em bom estado de conservação.

Para a presidente do FAC, Adir Diniz, a parceria amplia o alcance da campanha e reforça o caráter coletivo da ação. “Essa parceria com o Circo Balão Mágico mostra que a solidariedade e as políticas públicas de inclusão podem caminhar lado a lado com a cultura e o lazer. Mobilizar a nossa cidade através de uma ação tão bonita nos dá a certeza de que faremos um inverno mais acolhedor para milhares de famílias”, afirmou.

Do lado do circo, o representante de relações públicas e marketing, Átila César Pena, reforça o compromisso social da iniciativa. “A sensação é a mais nobre possível, porque a campanha já é um ato de nobreza. Ajudar o próximo sempre nos alivia a alma. O circo, toda vez que tem a oportunidade de participar de campanhas de solidariedade, arrecadação de alimentos ou de agasalhos, sempre está disposto e disponível”, disse.

Todo o material arrecadado passa por triagem técnica na sede do FAC antes da distribuição. As peças em bom estado são destinadas às comunidades e instituições cadastradas, enquanto itens sem condição de uso podem ser direcionados para ações de reaproveitamento dentro dos cursos de artesanato sustentável do fundo.

A Campanha do Agasalho 2026 segue até o fim de junho, com meta de arrecadar 50 mil peças e ampliar o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social em Campo Grande.

Sobre o Circo

O Circo Balão Mágico tem raízes em uma trajetória familiar que atravessa décadas dentro da tradição circense brasileira. A origem remonta ao antigo Circo do Linguiça, surgido por volta da década de 1970 sob direção de Tarciso do Carmo Vieira e Luiz Vieira Netto, período em que o espetáculo era marcado por apresentações teatrais e pela presença de personagens cômicos como o palhaço Linguiça, figura central das atrações da época.

Com o passar dos anos e as mudanças no cenário do entretenimento, o circo acompanhou a ascensão da música sertaneja, abrindo espaço para grandes nomes do gênero que se apresentaram em sua lona, como Milionário & José Rico, Chitãozinho & Xororó e Theodoro & Sampaio.

Já em 1992, o comando do circo ficou com a família Borges, formada a partir da união de Juvenal Thiago Borges e Rose Aparecida Vieira Borges. Com cerca de três décadas de história, o projeto reúne filhos e noras diretamente envolvidos na rotina do espetáculo, mantendo viva a cultura circense de forma coletiva. Vindos de Maringá, no Paraná, o grupo também expandiu suas atividades com uma filial em Minas Gerais, administrada pelo filho mais velho.

Sob novo comando, a estrutura foi reformulada e deu origem ao Circo Balão Mágico, que passou a apostar em números de maior impacto visual, como trapézio, globo da morte e atrações de risco, consolidando uma nova fase do espetáculo que se mantém ativo e itinerante pelo país.