Datafolha: Lula e Flávio empatam tecnicamente em cenário de segundo turno para presidente

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apontado como o principal candidato de oposição ao presidente Lula (PT), empata tecnicamente com o petista nas simulações de segundo turno para eleições presidenciais de 2026, segundo nova pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado (7).
De acordo com o levantamento, Lula caiu de 51% das intenções de voto em dezembro para 46% em março. Já Flávio Bolsonaro subiu de 36% para 43% no mesmo período. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A opção branco, nulo ou nenhum dos candidatos caiu de 12% para 10%; a parcela de quem respondeu não saber se manteve em 1%.
A pesquisa eleitoral é a primeira do instituto desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Papudinha após condenação por tentativa de golpe, lançou oficialmente seu filho mais velho como candidato à Presidência da República.
O estudo ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais em 137 municípios brasileiros, entre os dias 3 e 5 de março. O nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-03715/2026.
O Datafolha também simulou cenários de segundo turno entre Lula e outros possíveis candidatos: Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo; Ratinho Jr. (PSD), governador do Paraná; Eduardo Leite (PSD), governador do Rio Grande do Sul; e Ronaldo Caiado (PSD), governador de Goiás.
- No cenário entre Lula (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), a simulação também registrou empate técnico entre os dois candidatos, com o atual presidente registrando 45% das intenções de voto contra 42% do governador de São Paulo. Branco/nulo/nenhum, 11%, e não sabem, 2%;
- Contra Ratinho Jr. (PSD), Lula venceria por uma margem apertada: 45% das intenções de voto contra 41% do governador do Paraná. Branco/nulo/nenhum, 13%, e não sabem, 2%;
- Em simulação com Eduardo Leite (PSD), o atual presidente também venceria o segundo turno por 12 pontos percentuais. Lula recebeu 46% das intenções de voto contra 34% do governador do Paraná. Branco/nulo/nenhum, 18%, e não sabem, 2%;
- Já no cenário contra Ronaldo Caiado (PSD), o governador de Goiás fica atrás por 10 pontos percentuais, com 36% das intenções de voto contra 46% de Lula. Branco/nulo/nenhum, 16%, e não sabem, 2%.
O Datafolha também simulou cenários sem o atual presidente da República, considerando Fernando Haddad, ministro da Fazenda, como candidato do Partido dos Trabalhadores.
- Em segundo turno entre Flávio Bolsonaro (PL) e Fernando Haddad (PT), os dois candidatos registraram empate técnico, com 43% das intenções de voto para Flávio, contra 41% de Haddad. Branco/nulo/nenhum, 14%, e não sabem, 1%;
- No cenário de Haddad e Ratinho Jr. (PSD), a simulação registrou empate entre os dois candidatos, ambos com 40% das intenções de voto. Branco/nulo/nenhum, 17%, e não sabem, 3%.
Por SBT News