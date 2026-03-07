Datafolha: Lula e Flávio empatam tecnicamente em cenário de segundo turno para presidente

De acordo com o levantamento, Lula caiu de 51% das intenções de voto em dezembro para 46% em março. Já Flávio Bolsonaro subiu de 36% para 43% no mesmo período. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A opção branco, nulo ou nenhum dos candidatos caiu de 12% para 10%; a parcela de quem respondeu não saber se manteve em 1%.