Ciclista morre após ser atropelado por caminhonete na Avenida Gunter Hans

O ciclista Cassemiro Martins da Silva, de 71 anos, morreu após ser atropelado na manhã deste sábado (7), na Avenida Gunter Hans, no Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito, o idoso seguia de bicicleta pela via quando foi atingido por uma caminhonete Chevrolet S10, conduzida por um jovem de 19 anos.

Uma unidade de suporte avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e encaminhou a vítima à Santa Casa de Campo Grande. O óbito foi confirmado horas depois.

A Polícia Militar de Trânsito atendeu a ocorrência e o caso deve ser apurado para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.