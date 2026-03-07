Incêndio em terreno mobiliza bombeiros e provoca fumaça em bairro de Campo Grande

Um incêndio em um terreno mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (7), no Jardim Veraneio, em Campo Grande. O fogo atinge uma área em frente ao condomínio Riviera, na Rua Ide Abdul Ahad.

Quatro militares e uma viatura foram enviados ao local por volta das 15h para combater as chamas. A área atingida é extensa e apresenta diversos focos de incêndio espalhados pela vegetação.

Durante o trabalho, os bombeiros utilizam a mangueira do caminhão e também abafadores para impedir que o fogo se espalhe ainda mais pelo terreno.

A região ficou tomada por fumaça, o que reduz a visibilidade nas proximidades.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros não informou detalhes sobre as causas do incêndio. O terreno fica em frente ao número 295 da Rua Ide Abdul Ahad.