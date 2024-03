Datafolha: 58% dos brasileiros são a favor da reeleição

Uma nova pesquisa feita pelo Instituto Datafolha revelou que 58% dos brasileiros são a favor da possibilidade de reeleição para presidente, governadores e prefeitos. A preferência por apenas um mandato foi escolhida por 41% do eleitorado. Apenas 2% não soube responder.

O primeiro presidente reeleito foi Fernando Henrique Cardoso após a aprovação do Congresso, em 25 de fevereiro de 1997, da Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que permitiu a reeleição dos cargos do executivo. Desde então, a discussão sobre a medida não parou.

A pesquisa ouviu 2.002 pessoas em 147 cidades do país nos dias 19 e 20 de março e tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Entre os entrevistados que se dizem muito ou um pouco petistas, 67% deles são a favor de seguir com a reeleição. A escolha do direito de concorrer para segundas gestões foi a mesma para 54% dos participantes bolsonaristas.

No recorte etário, 71% dos jovens de 16 a 24 anos responderam que preferem a possibilidade de dois mandatos. Por outro lado, 47% dos mais velhos defendem o fim de duas gestões seguidas. Não houve tanta diferença na defesa da reeleição entre o público menos instruído, 61%, e os mais ricos, 62%.

Com informações do SBT News.

