Violência doméstica: Idosa de 82 anos é agredida pelo filho em Nova Andradina

Na noite de sexta (22), uma idosa de 82 anos foi brutalmente agredida pelo próprio filho, um homem de 45 anos, em sua residência no Bairro Durval Andrade Filho, em Nova Andradina, cidade distante 298 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia de violência doméstica. Ao chegar no local, os policiais encontraram a idosa sentada na porta de sua residência, visivelmente machucada e se queixando de dores no joelho direito e no braço direito.

A vítima contou o que teria motivado o filho a cometer o crime e como ela foi agredida. Já o filho, alegou que, chegou em casa embriagado e tentou forçar a entrada, mas sua mãe não teria permitido. Por esse motivo ele agrediu a idosa, a derrubando no chão, o que provocou lesões físicas e emocionais.

Outra informação levantada é de que essa não teria sido a primeira ve que a idosa foi agredida. Segundo as filhas da idosa, o irmão já havia agredido a mãe em outras ocasiões.

O agressor foi preso em flagrante e deverá comparecer a uma audiência de custódia na segunda-feira (25), onde seu destino será decidido. A vítima foi levada por familiares ao Hospital Regional para receber os cuidados médico.

