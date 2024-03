Datafolha: aprovação do governo Lula cai e reprovação sobe

A última pesquisa do Instituto Datafolha divulgada na quinta-feira (21) mostra uma piora na avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos últimos três meses.

De acordo com a pesquisa, o porcentual de brasileiros que aprovam o governo Lula (avaliam como “ótimo” ou “bom”) caiu de 38% em dezembro de 2023 para 35% agora em março. Enquanto isso, aqueles que reprovam a gestão (avaliam como “ruim” ou “péssimo”) aumentaram de 30% a 33%.

A pesquisa Datafolha tem margem de erro de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, por esse motivo, ao comparar a aprovação de 35% com a reprovação de 33%, acontece um empate técnico entre as duas avaliações.

Ainda de acordo com os dados da pesquisa, os brasileiros que consideram o governo Lula “regular” se manteve em 30%, o mesmo índice de dezembro. A pesquisa foi feita na terça (19) e quarta-feira (20), com 2.002 eleitores entrevistados, em 147 municípios.

Com informações do SBT News

