Suspeito de roubo é morto em troca de tiros em Anastácio

Uma madrugada que deveria ser tranquila em Anastácio, município localizado a 122 km de Campo Grande, acabou sendo de confronto entre um jovem suspeito e a Polícia Militar. Luiz Antônio Ferreira Bezerra, de 18 anos, conhecido como Tico, morreu na madrugada deste sábado (23) após um confronto armado com policiais militares em Anastácio.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o jovem era suspeito de planejar um roubo em uma casa onde um atirador esportivo guardava diversas armas e certa quantia em dinheiro. Após receberem a denúncia sobre o planejamento do crime, a Polícia Militar intensificou as rondas na região onde a residência estava localizada.

O jovem seguia de bicicleta pela rua 18 de março, na direção da viatura, porém, ao avistar os policiais, realizou uma manobra brusca e empreendeu fuga em direção a uma área de mata, que não tem iluminação. Ainda conforme o boletim de ocorrência, os policiais, agindo conforme o protocolo, seguiram o suspeito e, em certo momento, Luiz abandonou a bicicleta e tentou fugir a pé. Mesmo diante das ordens de parada, o jovem não as acatou.

Segundo o boletim de ocorrência, Luiz se virou de frente para a viatura, sacou um revólver e atitou contra os policiais, que reagiram, disparando duas vezes em direção ao suspeito. Após o segundo disparo, Luiz caiu ao chão, mas continuo segurando a arma. Os policiais conseguiram desarmá-lo, e acionaram o Corpo de Bombeiros para prestar socorro ao jovem. Devido à dificuldade de acesso ao local do confronto, a equipe optou por transportar Luiz até o hospital de Aquidauana. Apesar dos esforços, o jovem deu entrada no hospital ainda com sinais vitais, mas não resistiu aos ferimentos.

Além da arma de fogo, com Luiz foi encontrado um tablete de maconha, pesando cerca de 483 gramas. A Polícia Civil e a Perícia Científica foram acionadas para investigar o caso, que foi registrado como resistência, desobediência, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

