Ucrânia sofre ataque no Dia da Independência após cancelar eventos

No dia em que a Ucrânia completa 31 anos de independência do domínio soviético, Volodimir Zelenski, presidente do país, informou que ocorreram dois ataques na região de Dnipropetrovsk (sudeste do país), que deixaram cerca de 25 mortos e 31 feridos. Kiev, capital do país, já havia informado sobre a possível intensificação dos bombardeios nesta data de celebração.

Zelenski afirmou em reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nesta quarta (24), que as forças russas dispararam mísseis contra a estação de Tchapline. “Quatro vagões de passageiros estão pegando fogo. Os funcionários estão trabalhando, mas, infelizmente, o número de vítimas ainda pode aumentar”, disse.

Além deste ataque aéreo na estação, um outro já havia ocorrido antes em um local próximo, matando uma criança de 11 anos, de acordo com o governo ucraniano.

Os ataques, de certa maneira, confirmam a previsão feita pelo governo ucraniano, de que Moscou poderia tentar algo “particularmente feio” nestes dias de celebração, aumentando o número de bombardeios. Porém, a outra parta da suspeita, na qual os russos poderiam iniciar julgamentos de soldados ucranianos que foram capturados durante a tomada do porte de Mariupol, não foi concretizada até o momento.

Durante o discurso realizado no Dia da Independência, Zelenski afirma que o país renasceu quando foi invadido pela Rússia e complementa que irão resistir até o fim, sem realizar concessões ou assumir compromissos que poderiam ir contra os interesses da Ucrânia.

O presidente também reafirma que irão recuperar a Crimeia a todo o custo, além das áreas do leste que foram ocupadas pelas tropas de Putin. Segundo ele, a Ucrânia já não vê mais a guerra terminando quando houver paz, mas sim, quando forem vitoriosos.

