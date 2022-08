Encapuzados invadem chácara e roubam idosos em Dourados

Um homem de 75 anos e uma mulher de 61 foram assaltados por indivíduos encapuzados nessa quarta-feira (24) em uma propriedade rural localizada às margens da rodovia MS-156, município de Dourados.

De acordo com boletim de ocorrência, a casa foi invadida por três desconhecidos. Eles estavam encapuzados e, após entrarem na residência, começaram a pedir dinheiro para os moradores.

Os idosos entregaram R$ 1 mil aos assaltantes, dinheiro que seria usado para pagar o caseiro. Os três indivíduos deixaram o local em seguida.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

