Dagoberto Nogueira dispara no Youtube e passa Thronicke

Dagoberto Nogueira passa candidata à presidência e candidatos ao Governo do Estado na corrida no Youtube

Faltando sete dias para a eleição o deputado campeão de emendas do MS, Dagoberto Nogueira (PSDB), conquistou um novo desafio, mas dessa vez ele bateu candidatos à Presidência da República e candidatos ao Governo do Estado na corrida eleitoral pelo Youtube, rede que tem sido fundamental ferramenta para levar o nome dos candidatos aos 79 municípios.

Dagoberto passou a candidata à Presidência da República, Soraya Thronicke que tem apenas 991 inscritos em seguida bateu os principais candidatos ao governo do Estado para este próximo pleito que são: André Puccinelli (MDB) que tem 1,16 mil inscritos mesmo se autointitulando o “moderninho das redes”, Capitão Contar (PRTB) aparece com 1,32 mil inscritos, Rose Modesto (União) com 902 inscritos, Marquinhos Trad (PSD) 756 inscritos e Eduardo Riedel (PSDB) aparece com 647 inscritos em seu canal.

E como Dagoberto fez? No início da campanha ele criou o DAGOCAST, podcast de entrevistas que vem abordando temas dos mais diversos nem sempre políticos, quase nunca na verdade. E além disso, tem vídeos muito bem-feitos com uma qualidade que trouxe simplicidade e quem de fato ele é fora do Congresso Nacional.

O parlamentar também ficou surpreso com o desempenho e vem recebendo elogios nas ruas. “Dia desses uma mulher me parou para perguntar seu algum dia eu havia pensado ser entrevistador, porque ela viu os programas no canal do Youtube e se surpreendeu com minha desenvoltura. Achei engraçado e me pegou de surpresa o alcance dos vídeos. Estou muito feliz com o resultado, afinal temos falado de temas importantes”, concluiu o deputado que está em busca de sua reeleição.

Os Podcast abordaram temas como: segurança, educação, causa animal, acessibilidade e até amor e a persistência para chegar aonde deseja com o radialista Lucas de Lima, do programa amor sem fim. O objetivo do programa do canal é levar informação de uma forma leve e objetiva com temas de importância ao Estado.

