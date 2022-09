Pessoas com deficiência estão menos presentes no mercado de trabalho

Em Mato Grosso do Sul, as pessoas com deficiência representaram 9,4% (185 mil) da população em idade de trabalhar (1,9 milhão). Em relação à população sul-mato-grossense ocupada (1,3 milhão), o percentual das pessoas com deficiência era de 4%.

Além disso, elas apresentaram taxas de participação (29,8%) e de formalização (37,2%) muito menores que as das pessoas sem tal condição (70,4% e 55,4%, respectivamente). Em contrapartida, a taxa de desocupação desse contingente populacional (4,6%) era menor que a encontrada na população sem deficiência (5,6%).

No Estado, cerca de um quarto dos idosos tinha algum tipo de deficiência em 2019. A PNS (Pesquisa Nacional de Saúde) 2019 identificou, em Mato Grosso do Sul, 193 mil pessoas com deficiência de 2 anos ou mais de idade. Esse número equivale a 7,3% da população sul-mato-grossense nessa mesma faixa etária.

As unidades da Federação com as maiores proporções de pessoas com deficiência foram Sergipe (12,3%) e Paraíba (10,7%), ao passo que as menores, Distrito Federal (5,2%) e Mato Grosso (5,6%). No ranking, Mato Grosso do Sul está na 22ª posição (7,3%).

É relevante destacar que a deficiência se concentra em pessoas mais idosas. No Estado, entre aquelas com 60 anos ou mais de idade (412 mil), 23,5% tinham alguma deficiência (97 mil). Entre todas as pessoas com deficiência identificadas em Mato Grosso do Sul, percebe-se que o perfil é mais feminino (63,7%) do que masculino (36,3%), e, relativamente à cor ou raça, mais incidente entre as pessoas pretas ou pardas (58,5%) do que entre as brancas (38,8%).

Em MS, entre as pessoas de 18 anos ou mais de idade (182 mil), 69,8% não tinham instrução ou possuíam o nível fundamental incompleto, 15,4% tinham o fundamental completo e médio incompleto, 9,3% tinham o médio completo e o superior incompleto, 5,5% tinham o ensino superior completo.

