Dagoberto defende industrialização ao Estado

Durante seu mandato, uma das grandes e importantes realizações, das diversas entregues pelo deputado Dagoberto Nogueira em prol do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul, foi a luta para implantação da primeira indústria de celulose no Estado, onde na época atuava como Secretário de Produção em Mato Grosso do Sul.

E buscando sempre trazer desenvolvimento para nosso Estado, Dagoberto reforça a importância da implantação da ferrovia no Estado justamente para que se possa mudar o perfil econômico sul-matogrossense.

“Nós precisamos ser mais agressivos com a questão da indústria, nosso incentivo fiscal é bom, mas o nosso problema é a falta de infraestrutura. Foi privatizada a ferrovia e não houve na época uma contrapartida”, lembrou o deputado que pleiteia a reeleição para dar continuidade contribuindo com emendas para projetos desta envergadura.

Para Dagoberto é de extrema importância que haja uma infraestrutura, e que as produções realizadas sejam enviadas para os grandes mercados.

“Quando nós demos os incentivos fiscais, as empresas foram para Aparecida do Taboado, Paranaíba. Do outro lado do rio tem São Paulo e tem ferrovias até São Paulo e até o Porto de Santos. Além das hidrovias”, explica.

Ainda de acordo com Dagoberto, com a chegada da Ferroeste o Estado terá uma grande mudança e o desenvolvimento que Mato Grosso do Sul precisa. Ele acredita que a Rota Bioceânica e a Ferrovia irão mudar muito o perfil econômico do Estado.

“Quando entrei tínhamos apenas quatro usinas de álcool e açúcar e quando saí tinha as 26 usinas e quando fui Secretário de Produção fomos até os Estados Unidos buscar a indústria paper. Houve uma mudança nesse perfil econômico”, lembrou o parlamentar.

Há três mandatos como deputado federal, Dagoberto conhece os bastidores do Congresso e neste nao foi reconhecido como o deputado federal que mais trouxe emendas ao Estado.