Recapeamento interdita ruas de Campo Grande neste sábado

A Prefeitura de Campo Grande realiza outras frentes de serviço de recapeamento neste sábado (17). Amanhã, a Rua Rui Barbosa, entre as Ruas Aluízio de Azevedo e Dr. Aníbal de Toledo, ficará totalmente fechada para obra de recapeamento.

O cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Rua Professor Severino de Queiroz também ficará totalmente fechado e a previsão é liberar o trecho até o fim do dia.

Também amanhã, a Rua José Antônio, entre as ruas Antônio Maria Coelho e Maracaju, ficará totalmente fechada para obras de recapeamento.

O cruzamento da Rua José Antônio com a Maracaju ficará interditado. Mesma previsão, liberar no fim do dia.

Já na segunda-feira (19), a Rua Rui Barbosa, entre as Ruas João Pedro de Souza e Professor Severino Ramos de Queirós, ficará totalmente fechada, também para obra de recapeamento.

O cruzamento da Rui Barbosa com a João Pedro de Souza ficará totalmente fechado e o trecho deve ser liberado na segunda no mesmo dia.

Outra frente de serviço será na Antônio Maria Coelho, entre as ruas José Antônio e 13 de Junho, que ficará parcialmente fechada para obra de remendos superficiais.

E a Rua José Antônio, entre as Ruas Maracaju e Marechal Rondon, também vai receber recapeamento e ficará totalmente fechada até o fim da segunda-feira (19).

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

