Capital recebe Mestres para consagração de Sabrina Bueno

2º Mestra em Capoeira será consagrada neste sábado na Capital

Neste sábado (17), acontece a consagração da segunda Mestra mulher de Capoeira do Estado, que contará com a presença de mestres vindos do país e também de fora, para prestigiar este importante ato do mais alto patamar de consagração, que Sabrina Bueno receberá hoje às 18h na sede do Instituto Mirim na Capital.

Sabrina, 46 anos, contou que sempre teve a Capoeira como uma filosofia de vida, treinava desde muito nova, mas teve um tempo afastada devido um problema de saúde, mas incentivada por seu marido a não abandonar o esporte, ela continuou ensinando em projetos sociais da cidade e praticando dentro de sua possibilidade, o que a levou até o mais alto patamar, o qual a levou a se tornar a mais nova mestra. Há muitos preconceitos contra as mulheres e dentro da Capoeira não é diferente, porém sua persistência, técnica e disciplina garantiu quebrar este “tabu” dentro de um dos Estados mais machistas do país.

Acredita-se que o nome capoeira tem origem da língua tupi-guarani e faz referência a uma área de vegetação rala ou cortada. Além de ser uma luta, a capoeira é arte, música e cultura popular. Em 2014, a UNESCO reconheceu a roda de capoeira como Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade.

Ser mestre de Capoeira vai além de chegar ao topo dos cordões ou fazes, mas sim um símbolo que se revela como uma incógnita, procurando seu significado mais profundo, este que Sabrina alcançou com persistência e muito amor ao ensinar a arte às crianças.

“Eu treinei com o mestre profeta, na época éramos Conceição da praia, e já era muito difícil ser mulher capoeira na década de 80. Eu conheci a capoeira em uma roda na Barão. Eu me interessei mas o mestre que estava naquela roda não dava aula para mulher e como eu e minha irmã amamos, acabamos treinando com o mestre profeta. Depois de ficar afastada aproximadamente 10 anos, acabei me formando em terceiro setor para ajudar nos bastidores e resolvi incentivar os meus filhos a capoeira e retornei na Porto da Barra”, contou.

Além da sua consagração um de seus filhos também será graduado. “Todo capoerista almeja receber este mais alto cordão, para mim é muita responsabilidade, para quem vive da capoeira e acredita na história dela, mas me sinto realizada e consciente dos inúmeros desafios que irei enfrentar. É um sonho realizado com muito trabalho pela frente”, concluiu muito emocionada.

Seu objetivo como Mestra é mostrar a beleza da Capoeira além do esporte, e de levar esta filosofia de vida para as crianças nos projetos sociais que ela já desenvolve na Capital. Dois projetos gratuitos em escolas do bairro Anache e Nova Lima. Ela também tem um trabalho no Copa Sul, com horários e idades diferenciados por grupos.

O evento contará com vários Mestres que vieram para prestigiar Sabrina e o Mestre Messias afirmou que Sabrina é uma pessoa que sabe o que faz e reuniu inúmeros Mestres como o da envergadura do Mestre Bradesco estar presente é sinal de que confiamos em seu trabalho e mesmo aos olhos do que a discriminam estamos todos unidos dando apoio. “Nós precisamos dela, de sua inteligência e garra do que ela de nós”, concluiu o Mestre.

Diretamente do Mexico, o Mestre Bartô veio para a consagração.

O evento será público e interessados em prestigiar podem levar 1kg de alimento.