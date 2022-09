Diversos pontos de Campo Grande serão interditados no fim de semana; confira

O fim de semana será agitado em Campo Grande, a partir desta sexta-feira (16) diversos pontos da Capital serão interditados para a realização de eventos. Para evitar transtornos Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) orienta que os condutores se atentem as interdições e optem por rotas alternativas.

Confira as interdições

Nesta sexta-feira a Avenida Guaicurus n° 5037 ficará totalmente interditada das 18h às 23h, para evento religioso.

Outro ponto interditado hoje compreende a Avenida São Nicolau entre a Rua Santa Ana e a Rua Madalena, o local será fechado das 16h às 22h, para evento da Associação de Moradores do Bairro Santa Luzia.

Sábado – 17

A Rua Jaime Costa, entre a Rua das Camélias e a Rua Genaro de Carvalho, será interditada das 8h às 16h, para palestra e teatro no Bairro Buriti.

Na Rua Lucélia será interditado o trecho entre a Avenida Fernando Corrêa da Costa, Travessa Hemosul e a Rua Sebastião Lima, a interdição será das 13h às 17h, para campanha de doação de sangue.

O trecho da Rua Ventura, entre a Avenida Fábio Zahran e a Rua Campo Grande, estará interditado das 17h às 22h, para evento do bairro.

A Rua Itapeva, entre a Rua Adélia Fraiha e a Rua Aroldo Leite Soares, será interditada das 19h às 22h, para evento na Comunidade Pentecostal Fonte de Milagres.

Das 13h30 às 23h a Rua Tatupeba, entre a Rua Martins Pescador e a Rua Quero Quero, será interditada para Festa da Primavera da Associação de Moradores do Bairro Jardim Ouro Preto.

A Rua Galdino Pataxó, entre a Rua Pacari e a Rua Tiradentes, ficará interditada das 15h às 23h, para evento da Igreja Evangélica Indígena Unidas.

Na Avenida Marinha, será interditado das 17h às 21h o trecho entre a Rua Dos Mariscos e a Avenida Gunter Hans para reunião política.

A Rua Filomena Segundo Nascimento, entre a Rua Inúbia Paulista e a Rua Paiaguás, ficará interditada das 17h às 23h, para Festa da Primavera na Associação Cristã Pais e Filho.

A Rua Itapirapuã, entre a Rua Piriá e a Rua Jatobá, ficará interditada das 13h às 00h, para Festa da Primavera do bairro.

A Rua Elpídio Morato, entre a Rua Alfredo Fernandes e a Rua Milton Insuela Pereira, será interditada das 17h às 00h, para evento religioso na Paróquia Coração Eucarìstico de Jesus.

Corrida Pela Vida

Ainda neste sábado outros trechos serão interditados das 4h às 10h, para realização da Corrida Pela Vida do Colégio Master, confira o itinerário:

Trecho 01 – Rua Jeribá – entre a Rua Ione Macedo Therezo Canazarro e a Rua Raul Pires Barbosa

Trecho 02 – Rua Raul Pires Barbosa – entre a Rua Jeribá e a Rua Marcino Dos Santos

Trecho 03 – Rua Antônio Alves Arantes – entre a Rua Raul Pires Barbosa e a Rua Dr. Michel Scaff (Sentido Avenida Afonso Pena)

Trecho 04 – Rua Dr. Michael Scaff – entre a Rua Antonio Alves Arantes e a Rua Cel. Cacildo Arantes

Trecho 05 – Rua Cel Cacildo Arantes – entre a Rua Michel Scaff e Av Afonso Pena (Sentido Afonso Pena)

Trecho 06 – Avenida Afonso Pena – entre a Avenida Do Poeta e a Rua Ivan Fernandes Pereira (Sentido Bairro/Centro)

Domingo – 18

No domingo (18), o quadrilátero que compreende as ruas Mário de Andrade, Das Folhagens, Valdecir Messias Rodrigues Machado e a Kame Takaiassu ficará interditado das 7h às 16h, para a 2ª edição da Feira do Bosque da Paz.

A 1ª Cãominhada do Movimento Mais Amor Por Favor, interditará o trecho da Avenida Afonso Pena, na altura do Bioparque Pantanal até a Avenida do Poeta – sentido bairro/ centro, o local seguirá fechado das 8h às 11h.

A Rua da Folhagens, entre a Rua Estefânia e a Rua Kame Takaiassu, será fechada das 8h às 15h, para a 2ª Feira de Cultura da Sectur.

Na Rua Dr. Antonio Alves Arantes, a faixa de estacionamento ficará interditada das 7h às 17h, para execução de serviços de instalação de placas.

