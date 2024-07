Energisa e Sejusp realizam ação para retirar fios clandestinos de postes na Capital

Equipe da Energisa, com apoio da Sejusp (Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública), está realizando a retirada de fios clandestinos dos postes de energia, na Rua Tembés, no Jardim Leblon, em Campo Grande, nesta quarta-feira (17). Ao longo do dia, mais um bairro será visitado pelas equipes e na quinta-feira (18), outros dois serão alvo das ações de ‘limpeza’ nesta semana.

De acordo com a concessionaria, a identificação das fiações irregulares é feita pela falta de uma etiqueta que, segundo a equipe, contem o nome da empresa o qual o fio pertence. “Após levantamento, foram encontrados mais de 4 mil pontos espalhados pela cidade toda. A partir disso, escolhemos o local da ação classificando os pontos como: mais crítico e mais fios. Fazendo a retirada”, explicou o coordenador de Construção e Manutenção, João Ricardo Nascimento.

Além dos clandestinos, fios que estão “fora de norma” também estão sendo retirados dos postes para evitar riscos de queda das fibras. A concessionaria acredita que na região serão retirados 5 mil fios irregulares.

Ao todo, cinco viaturas da Energisa e 10 funcionários estão trabalhando no local, com o apoio do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestros) e da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo).

Ação em junho

Na primeira operação feita pela Energisa, realizada em junho deste ano, foram retirados 4 mil metros de cabos irregulares e clandestinos na Capital.

A concessionaria reforça que o problema é recorrente, principalmente na região central da Cidade, onde as instalações são mais antigas.

