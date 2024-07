Em MS, operação prende motorista de quadrilha que controla tráfico em MT

Operação ‘Narco Golpe’ foi deflagrada nessa terça-feira (16)

Operação denominada “Narco Golpe”, contra o tráfico de drogas, foi deflagrada pela DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) do estado de Mato Grosso, nessa terça-feira (16). Um dos investigados acabou preso em Mato Grosso do Sul.

Segundo a polícia, o homem foi localizado em Campo Grande. Investigações apontam o homem como o motorista responsável pelo transporte da droga da quadrilha. Um dos suspeitos, o que faz o carregamento do entorpecente, acabou preso em Pontes e Lacerda (MT).

Equipes policiais também apreenderam armas de fogo, munições e R$ 73 mil em dinheiro durante a operação. Outro homem que portava os itens apreendidos também foi preso. Ele tem diversas passagens policiais por tráfico de drogas, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. É considerado na investigação policial como potencial controlador do tráfico na região do Vale do Guaporé.

No total, a ‘Narco Golpe’ cumpriu seis mandados judiciais de prisão e de buscas contra um grupo criminoso investigado por tráfico interestadual de drogas. As investigações iniciaram após uma apreensão de 420 tabletes de pasta base, no final do ano passado, transportados em uma carreta que foi interceptada pela Polícia Militar na Rodovia dos Imigrantes, em Cuiabá. Na ocasião, o motorista fugiu da abordagem policial.

