Criadora do QG Bolsonaro no MS é candidata a Federal

A médica Sirlei Ratier (PP) é candidata a deputada federal. Em sua visita ao Jornal O ESTADO nesta sexta-feira (2), ela falou sobre suas propostas e deixou claro que defende as pautas conservadoras como: Deus, pátria família , o direito das pessoas em terem porte de arma, pelo agronegócio e a liberdade.

Nunca pensou em ser política, abraçou o Ativismo político em 2013. “Uma coisa é fazer campanha para o Bolsonaro, outra é fazer para mim. Eu represento uma expectativa de muita gente, nunca tive intensão, mas eu acho que eu represento o que o povo conservador deseja. Tenho recebido muita manifestação espontânea”, defendeu Sirlei sobre sua candidatura.

Ela é a organizadora da manifestação nacional do dia 07 de setembro e se tornou uma figura conhecida por ser a principal defensora e representante do presidente Jair Bolsonaro no Estado. Ela fundou no dia 05 de agosto de 2018 o QG Bolsonaro, formado pela família Ratier e mais apoiadores, mas a proposta ganhou força e hoje é o principal local do MS de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. ” A casa aonde é o QG foi cedida por minha irmã, e após a vitória do primeiro mandato ela nos cedeu por mais quatro anos. Agora temos a promessa de que ele sendo reeleito ela dará mais quatro anos para continuarmos dando todo o apoio a ele no Estado. O QG Bolsonaro é sucesso total. Sempre estivemos defendendo suas pautas nas manifestações de rua após sua vitória, como por exemplo quando fomos as ruas contra comunismo, fomos contrários a obrigatoriedade do passaporte sanitário. Somos totalmente atuantes”, explicou.

O QG fica na rua Pernambuco, número 1849, e a candidata e apoiadora do presidente destacou que todos os Bolsonaristas interessados em adesivarem os seus carros, podem retirar os adesivas no QG. Ela é candidata sim, mas sua prioridade é reeleger o presidente. “É uma honra sermos a base do presidente aqui no Estado”.

Ratier deixou claro que ela não é contrária a vacinação, mas explicou o porque não defendeu a vacina do Covid19, por crer que foi politizada a pauta e porque a vacina estava ainda sendo experimentada. “Nunca aconteceu na história da humanidade uma vacinação como ocorreu. Achavam que seria uma forma da vida voltar ao normal, imagina quatro doses na esperança das pessoas não contraírem mais, e não foi o que aconteceu. Sou médica e sou a favor sim da vacinação. Ajudei a implementar a vacinação contra poliomelite em Rio Negro. Não sou anti-vacina, não”, esclareceu a médica Sirlei.

Faltando menos de um mês para a eleição ela deseja ser eleita, mas o seu objetivo maior, é reeleger o presidente e convida todos os Bolsonaristas a participarem da manifestação que acontecerá nos Altos da Afonso Pena no dia 07 de setembro, em defesa da pátria.

Sirlei é do partido da ex-ministra Tereza Cristina e conta com total apoio da candidata ao senado pelo partido.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais:

Após convocação de Bolsonaro, Capitão Contar promete maior manifestação da história no 07 de setembro – O Estado Online