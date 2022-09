Jeferson Bezerra é a escolha ao Senado com campanha “do tostão contra o milhão”

O jornalista douradense formado em teologia, Jeferson Bezerra disputa uma vaga no Senado Federal pelo partido Agir. Como presidente estadual do partido, ele quer mudar o cenário político de Mato Grosso do Sul com a humildade que carrega e um discurso popular. O número do candidato é 368.

Além de ser dono de um site de notícias há 20 anos, Jeferson conta durante a entrevista que já trabalhou também como motorista de ônibus, cabeleireiro e em outros setores, tendo já concorrido a vereador e prefeito em Dourados.

Sem tempo na TV e nenhum cabo eleitoral, Bezerra aposta em uma campanha do “tostão contra o milhão”. “Nossa campanha é extremamente feita com o povo, com os amigos e colaboradores. É uma campanha da fé, onde levamos uma mensagem que coloca o candidato a disposição da sociedade, uma campanha realmente de coragem.”

“Como atuo no jornalismo, as minhas propostas são reflexos da realidade do Brasil. Defendo algo melhor no futuro para a população, habitação, saúde de qualidade, respeito aos professores da educação e geração de empregos, uma candidatura da diferença”, afirma.

Jeferson critica outros candidatos que possuem o discurso de mudanças, mas que já tiveram a chance de atuar em cargos públicos e não fizeram o suficiente. “Passa 4 anos e a política continua do mesmo jeito. Nós somos do povão e eu espero por esse voto de revolta. Se você está com nojo na política? vote Jeferson Bezerra, número 368.”

"Sendo eleito, vamos lutar para trazer recursos para os 79 municípios do Estado. Mantendo contato com as diversas associações e sendo um parlamentar de diálogo, sempre falando com as lideranças. Pois, só assim, saberemos das situações nas cidades", conclui o candidato.