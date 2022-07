Após convocação de Bolsonaro, Capitão Contar promete maior manifestação da história no 07 de setembro

O deputado estadual Capitão Contar que tem sido um dos principais mobilizadores de atos patrióticos em Mato Grosso do Sul pretende realizar “o maior ato de 7 de setembro da história”. Sempre alinhado ao Presidente Bolsonaro, Contar já declarou que está “pronto pra missão” e promete fazer o maior ato democrático no Dia da Independência em Mato Grosso do Sul, com grandes movimentos em várias regiões do Estado.

“Já fizemos manifestações históricas em Mato Grosso do Sul e sem dúvidas vamos surpreender mais uma vez. Neste 7 de setembro vamos fazer grandes movimentos em todo o Estado unindo forças com as manifestações por todo o País. Será o maior evento já feito na história do Brasil e Mato Grosso do Sul vai às ruas com toda a força e energia dos sul-mato-grossenses”, afirma Contar.

O presidente Bolsonaro convocou os brasileiros para irem às ruas no Dia da Independência do Brasil “Nós somos a maioria, nós somos do bem, nós temos disposição para lutar pela nossa liberdade, pela nossa pátria. Convoco todos vocês agora para que todo mundo, no 7 de Setembro, vá às ruas pela última vez”, finalizou.

