Corrida AMA e Campanha Seu Abraço Aquece: ALEMS unida pela solidariedade

Na manhã desse domingo, 6 de abril, o sol de outono despertou centenas de pessoas para aquecer o coração com solidariedade, respeito e empatia. No estacionamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), os participantes da 3ª Corrida e Caminhada da Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA) deram início à competição, em que cada passo ecoou a importância da inclusão, da compreensão e do apoio.

Mas este dia guardou mais generosidade. Simultaneamente ao evento esportivo, foi lançada a campanha ‘Seu Abraço Aquece: Doe Calor e Faça o Bem’, que busca arrecadar roupas, cobertores e acessórios para aquecer aqueles que enfrentarão as dificuldades do inverno. Com a chegada da temporada mais fria do ano, as doações irão atender a famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Que cada passo dado aqui seja um lembrete de que somos mais fortes quando caminhamos juntos, e que o simples gesto de dar um pouco de calor pode transformar vidas. Hoje, celebramos a empatia, a amizade e a solidariedade, que tornam a sociedade mais forte, mais justa e mais humana”, disse o presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP).

O secretário-adjunto de Administração, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, ressaltou que o evento vai além da promoção da saúde física e do esporte. “Ele simboliza o compromisso dos sul-mato-grossenses com a inclusão, com o respeito às diferenças e com o apoio incondicional às pessoas com autismo e suas famílias. E é com esse espírito que lançamos a Campanha Seu Abraço Aquece. Vamos somar esforços para apoiar aqueles que mais precisam”.

A campanha tem como madrinha a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel. “Unimos conscientização e saúde. Hoje, damos a largada para nossa campanha e convido todos a se juntarem a essa ação solidária. Juntos, podemos aquecer o corpo e o coração de quem mais precisa, fazendo a diferença na vida de tantas pessoas em nosso Estado”, falou Mônica.

Vice-presidente da AMA, Flávia Calone Gomes, reforçou a mensagem de inclusão e apoio às pessoas em condição de fragilidade, seja por questões de saúde, sociais ou econômicas. “Que cada um de nós sinta um pouco mais próximo da verdadeira missão da AMA: promover a inclusão, a conscientização e, acima de tudo, a empatia e a construção de uma sociedade justa e solidária”.

Durante o evento, os participantes puderam participar de várias atividades, todas planejadas para atenção especial à acessibilidade sensorial e com o ambiente acolhedor. “Quanto mais pessoas veem autistas participando, mais natural se torna sua presença em todos os espaços. Isso traz conscientização, envolvimento, empatia e quebra muitos estigmas”, disse Priscila Locatelli, participante da corrida e mãe de uma criança autista.

As caixas de arrecadação ‘Seu Abraço Aquece’ estarão no saguão da ALEMS, nas secretarias estaduais, autarquias e fundações, além dos pontos de coleta nas instituições parceiras. As doações acontecerão até o dia 20 de maio.

Os resultados da competição podem ser acessados pelo site oficial do organizador do evento esportivo.

Com informações da Agência Alems

