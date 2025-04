Funsat realiza ação itinerante de empregabilidade no Vida Nova, nesta segunda-feira (7)

No dia 10 de abril, uma quinta-feira, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) promove a oitava etapa do Emprega CG, desta vez na Região Norte de Campo Grande. O evento acontece das 8h às 12h, nas dependências da USF Dr. Aquino Dias Bezerra, a Unidade de Saúde da Família localizada no bairro Vida Nova III.

Serão ofertadas 500 vagas de emprego, com foco na intermediação de contratações imediatas para jovens entre 17 e 23 anos.

Participam da ação itinerante 12 empresas parceiras, que estarão presentes com seus recrutadores. A lista inclui: JBS Friboi, Fort Atacadista, Supermercado Pires, Claro, Aghil, São Julião, Tahto, RHF Talentos, Aghil Consultoria em RH, Novatec, Instituto João Bittar e Hospital São Julião.

Também estará presente uma equipe do Senai-MS (Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial de Mato Grosso do Sul), que promoverá uma oficina de fabricação de ovos de Páscoa.

Ao todo, serão 37 áreas de atuação com oportunidades em aberto, entre elas: agente de conservação, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, atendente de frios/padaria, atendente de açougue, açougueiro, auxiliar de logística, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar contábil, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de serviços em alimentação, auxiliar de laboratório, atendente de papelaria, atendente de balcão, auxiliar de cozinha, assistente administrativo, ajudante de carga e descarga, auxiliar de escrita fiscal, carpinteiro, comprador, desossador, empilhador, estoquista, fiscal de prevenção de perdas, magarefe, mecânico de manutenção, motorista entregador, motorista com CNH categorias C ou D, operador de telemarketing, operador de perfuratriz hidráulica, organizador de eventos, pedreiro de acabamento, repositor de mercadorias, recepcionista atendente, servente de obras, vendedor de serviços e vendedora/florista.

Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800 ou na própria Agência de Intermediação da Funsat, com expediente, de segunda-feira à sexta-feira, das 7h às 17h, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

Serviço:

Emprega CG (Jovem Aprendiz)

Recrutamentos de colaboradores com idade entre 17 e 23 anos

Participação de 12 empresas que buscam contratações imediatas

Evento engloba a seleção de pessoas atividades de 37 profissões diferentes

Horário: das 8h às 12h

Local: USF Vida Nova (Dr. Aquino Dias Bezerra)

Endereço: Rua Nisia Floresta, 220, Vida Nova III

CEP 79017-255.

Por Prefeitura de Campo Grande

