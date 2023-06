Controladoria-Geral de Mato Grosso do Sul representa o Brasil em evento internacional

A Controladoria-Geral de Mato Grosso do Sul, reconhecida por sua experiência em compliance, transparência pública, prevenção contra corrupção e boas práticas de governança pública, terá a honra de representar o Brasil em um importante evento internacional na Europa, focado nas últimas tendências em auditoria governamental.

Entre os dias 13 e 15 de junho, a cidade de Durres, na Albânia, sediará a reunião da Public Expenditure Management Peer Assisted Learning (Pempal), que reúne países da Europa e Ásia Central. O encontro conta com a participação do Ministério das Finanças e Economia do país anfitrião.

Esse grupo seleto tem como objetivo fortalecer as práticas de gestão de finanças públicas por meio do compartilhamento de informações e boas práticas. O Brasil é um dos países convidados para o evento e será representado pelo controlador-geral do Estado de Mato Grosso do Sul, Carlos Eduardo Girão de Arruda, e pelo presidente do Conaci (Conselho Nacional de Controle Interno), Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda, ambos desempenhando um papel ativo durante as reuniões.

“Participar de um evento dessa magnitude é enriquecedor. Ter a oportunidade de conhecer as práticas mais modernas da Europa e Ásia Central em relação á auditoria interna e comites de auditoria no serviço publico é um avanço significativo para o Brasil. Entre os temas de destaque dos debates deste ano, estão os serviços de consultoria nas auditorias internas governamentais, assunto em voga tanto no Brasil quanto nos países participantes do evento” ressalta Rodrigo Fontenelle.

Logo após o retorno dos gestores ao Brasil, ocorrerá o Ciclo de Palestras da 46ª Reunião Técnica do Conaci, na semana seguinte. O evento será transmitido ao vivo e proporcionará a oportunidade de compartilhar os conhecimentos adquiridos durante essa experiência internacional. Além disso, haverá a entrega das traduções dos manuais Pempal de 2022.

O trabalho do Pempal é organizado em três Comunidades de Prática: Orçamento, Auditoria Interna e Tesouro. Essas comunidades facilitam a troca de boas práticas entre os 23 países membros, por meio de reuniões virtuais e presenciais. Durante as reuniões do Pempal/Iacop, será discutido o progresso das reformas do Controle Financeiro Público Interno (PIFC) na Albânia, aprimorando a eficácia dos comitês de auditoria no setor público, a elaboração de modelos operacionais/organizacionais de auditoria interna, a identificação de boas práticas em serviços de assessoria de auditoria interna e atualização sobre desenvolvimentos nas normas globais da área.

Os gestores brasileiros participarão de um painel sobre Auditoria Interna e terão a responsabilidade de disseminar os conhecimentos adquiridos para as instituições públicas e profissionais que atuam nessa área e são membros do Conaci.

As reuniões dos três Grupos de Trabalho serão realizadas em inglês, bósnio-servo-croata e russo, com tradução simultânea.

Os países membros da comunidade Pempal incluem Albânia, Armênia, Azerbaijão, BieloRússia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Cazaquistão, Croácia, Federação Russa, República Checa, Geórgia, Hungria, Kosovo, Macedônia, Moldova, Montenegro, Quirguistão, Romênia, Sérvia, Tajiquistão, Turquia, Ucrânia e Uzbequistão.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.