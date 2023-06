Criança estuprada em córrego é levada da Santa Casa

Criança de 9 anos que foi estuprada na última sexta-feira (2), próximo a Córrego da Capital, foi levada da Santa Casa da Capital sem autorização médica e sem explicações, por sua mãe.

A Santa Casa divulgou uma nota nesta segunda-feira (5), contado sobre a fuga inesperada do última sábado (3).

O caso ganhou grande repercussão no último final de semana, no dia do ocorrido a criança havia sido internada no hospital. Ela foi estuprada e teria sido esfaqueada pelo autor na região do pescoço e do abdômen e estava sendo atendida.

Em nota o hospital afirma que o Conselho Tutelar foi notificado sobre a atitude da mãe que retirou a menina no sábado (3), sem mesmo a criança ter recebido alta.

Nota

Esclarecemos que a paciente B. R. G. M. deu entrada na Santa Casa no dia 2/6/2023 sob responsabilidade da mãe, que estava consciente e orientada e foi comunicada de todos os procedimentos necessários para o tratamento da criança. Não havendo interesse em aguardar a finalização do atendimento, a mãe optou por evadir, tendo sido informada de que a ação acarretaria em omissão de cuidado, porém a mesma ainda assim decidiu sair do hospital com a paciente na madrugada do dia 3/6/2023. Vale destacar que a Santa Casa é responsável pelo atendimento da paciente, não tendo autoridade para conter o responsável legal na decisão de ir embora da instituição, mesmo sob orientação das consequências.

Assim que tomamos ciência do ocorrido, imediatamente o Conselho Tutelar foi notificado, bem como a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), conforme fluxo institucional para estes casos. Destacamos que, diante do ocorrido, a paciente retornou ao hospital no dia 4/6/2023, transferida de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) sob o acolhimento do Conselho Tutelar e com medida protetiva. Por conta da delicadeza da situação e por se tratar de uma menor, não será informado a respeito do seu estado geral. Contamos com a compreensão de todos.

