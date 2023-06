Vitória avassaladora do Brasil sobre a Croácia na VNL Feminina

No último jogo da primeira semana da VNL Feminina no dia 04/06, a seleção brasileira de vôlei deu um verdadeiro show em quadra, conquistando uma vitória por 3 sets a 0 contra a Croácia. A partida, transmitida pelo canal #VoleiNoSporTV, foi marcada pelo excelente desempenho das brasileiras e pela atuação destacada de algumas jogadoras.

O destaque da partida ficou por conta de Ana Cristina, que brilhou com uma pontuação impressionante de 22 pontos. A jogadora contribuiu de forma significativa em todos os fundamentos, registrando 17 ataques certeiros, 3 bloqueios efetivos e 2 saques bem executados. Sua performance no ataque foi especialmente notável após o fim do segundo set contra a Croácia, com 12 pontos em 22 bolas recebidas, 7 tentativas e apenas 3 erros, obtendo uma eficiência de 40,91%.

Além de Ana Cristina, outras jogadoras também tiveram um desempenho notável. Andrea Mihaljević, da Croácia, marcou 14 pontos ao longo do jogo, com destaque para 10 ataques, 2 bloqueios e 2 saques bem-sucedidos. A oposta Lorrayna, mesmo desempenhando uma função diferente de sua posição de origem, teve uma atuação consistente e contribuiu significativamente nas coberturas de bloqueio. Julia Bergmann também foi elogiada por segurar o jogo todo no passe, mostrando sua importância tática para a equipe.

No último set da partida, o Brasil simplesmente dominou a quadra com 25 pontos a 8 sobre a Croácia. Esse placar representou a maior diferença de pontos registrada até o momento na VNL 2023, evidenciando a supremacia das brasileiras após uma primeira parcial mais equilibrada, que terminou em 24 a 26.

A estreia de Laís com a camisa da seleção brasileira também foi marcante, com a jogadora demonstrando um alto nível de desempenho. Ela obteve um impressionante aproveitamento de 91,67% nas defesas e recebeu 12 bolas, sem cometer nenhum erro durante todo o jogo.

Com essa vitória avassaladora sobre a Croácia, o Brasil encerra a Semana 1 da VNL Feminina com chave de ouro. As expectativas para o restante do torneio estão ainda mais altas, considerando o excelente desempenho das jogadoras brasileiras e a demonstração de sua capacidade de se adaptar e brilhar em diferentes situações de jogo.

