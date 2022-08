Contar será cabo eleitoral de Bolsonaro por gratidão

O candidato ao governo do Estado, Capitão Contar deu uma entrevista para uma rádio da Capital, nesta manhã (11), e destacou alguns pontos que estarão em seu plano de governo, ainda não registrado no cartório e esclareceu sua posição e apoio incondicional do presidente Jair Bolsonaro.

Questionado sobre ter o apoio do presidente ou ser um cabo eleitoral dele no MS, Contar explicou que independente do apoio declarado do presidente, ele fará campanha como sempre fez e por acreditar que o presidente é o melhor que o país têm. ” Todos os meus materiais tem sim o presidente, sou grato a ele continuarei fazendo campanha a ele, independente do posicionamento declarado ou não, afinal ele já adiantou que se manterá neutro neste primeiro momento das eleições, até mesmo para transitar nos diversos palanques.”, contou Contar.

Dentre as bandeiras de seu plano de governo, Contar defende a equalização de tributos no Estado. O deputado defende que impostos como IPVA, IPTU dentre os tantos outros sejam revistos e cobrados, porém com mais equilíbrio. O candidato também falou sobre a necessidade da segurança na fronteira do Estado, recapeamento das rodovias da região da rota Bioceânica, e a necessidade da conclusão da regionalização da saúde no Estado.

