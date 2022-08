Capitão Contar cresce na pesquisa divulgada pelo IPESPE

O deputado Capitão Contar e agora candidato ao Governo do Estado cresce dia após dia, segundo pesquisa realizada pelo IPESPE- Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, ainda como pré-candidato subiu nas intenções de voto para governo do estado e já se aproxima do segundo lugar, tenho todas as condições de levar a disputa para o segundo turno das eleições em Mato Grosso do Sul. Segundo os dados, Capitão Contar tem 12% das intenções de votos na pesquisa estimulada.

“Estamos no páreo e vamos pra cima! Não adianta inventar mentiras, fake news! O maior apoio que um pré-candidato pode ter é da população. E, esse apoio voluntário que vem de graça e mostra o verdadeiro desejo de renovação dos sul-mato-grossenses é o que vai nos levar para o segundo turno, com certeza!” Declarou Capitão Contar.

André Puccinelli tem 23%, Marquinhos Trad 19%, Capitão Contar 12%, Rose Modesto 12%, Eduardo Riedel 9%, Gisele Marques 3% e Adonis Marcos com 1%.

Para presidente, a pesquisa mostra Jair Bolsonaro com 42%, o ex-presidiário Lula, com 30%. A pesquisa estimulada, foi realizada de 29 de julho a 02 de agosto, e foi registrada no TSE com os números: BR-04469/2022 e MS-03730/2022.

IPESPE –

O Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas tem credibilidade atestada com 36 anos de atuação no segmento nacional e internacional de pesquisas de opinião pública e mercado, sendo muito conceituado no segmento. O IPESPE foi fundado por professores universitários e pesquisadores, estando entre os institutos de atuação nacional mais longevos do país.